Corte de luz en 11 comunas de Santiago: Enel anuncia suspensión del suministro por hasta 8 horas

21 oct. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció varios cortes de luz programados para la jornada de este jueves 22 de octubre en diversas comunas de la Región Metropolitana.

La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en 11 comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta 8 horas.

¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este jueves 22 de octubre?

En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Quilicura, Vitacura, Macul, Santiago, San Miguel, Huechuraba, Providencia, Estación Central, Cerrillos, Maipú y La Florida.

Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.

Estos son los sectores que se verán afectados:

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas:

Huechuraba

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas:

Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas:

Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas:

Santiago

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas:

Estación Central

Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas:

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas:

Macul

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas:

Desde las 10:00 hasta 18:00 horas:

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas:

Maipú

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas:

La Florida

Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas:

Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas:

Desde las 10:30 hasta las 17:00 horas:

Todo sobre Corte de luz