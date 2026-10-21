Aguas Andinas anuncia corte de suministro en 4 comunas de Santiago para este jueves por hasta 12 horas
¿Qué pasó?
Por distintos trabajos, Aguas Andinas programó cortes de agua en diversas zonas de la Región Metropolitana para la jornada de este jueves 22 de octubre.
A través de su sitio web, la compañía especificó que son sectores de cuatro comunas los que se verán afectados, por hasta 12 horas.
¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este jueves?
En específico, las comunas que sufrirán interrupción en el suministro son Colina, Renca, Recoleta y Talagante.Ir a la siguiente nota
Estos son los perímetros afectados:
Colina
Desde las 15:00 horas de este jueves hasta las 03:00 horas del viernes:
Recoleta
Desde las 15:00 horas del jueves hasta las 06:00 horas del viernes:
Renca
Desde las 15:00 hasta las 22:00 horas:
Talagante
Desde las 15:00 hasta las 22:00 horas:
Leer más de
Notas relacionadas