Aguas Andinas anuncia corte de suministro en 4 comunas de Santiago para este jueves por hasta 12 horas

21 oct. 2026 - 23:45 hrs.

¿Qué pasó?

Por distintos trabajos, Aguas Andinas programó cortes de agua en diversas zonas de la Región Metropolitana para la jornada de este jueves 22 de octubre.

A través de su sitio web, la compañía especificó que son sectores de cuatro comunas los que se verán afectados, por hasta 12 horas.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este jueves?

En específico, las comunas que sufrirán interrupción en el suministro son Colina, Renca, Recoleta y Talagante.

Estos son los perímetros afectados:

Colina

Desde las 15:00 horas de este jueves hasta las 03:00 horas del viernes:

Desde las 15:00 horas del jueves hasta las 06:00 horas del viernes:

Renca

Desde las 15:00 hasta las 22:00 horas:

Desde las 15:00 hasta las 22:00 horas:

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