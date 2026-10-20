Aguas Andinas anuncia corte de suministro por hasta 12 horas en dos comunas de la Región Metropolitana
¿Qué pasó?
Por distintos trabajos, Aguas Andinas programó cortes de agua en diversas zonas de la Región Metropolitana para la jornada de este martes 20 de octubre.
A través de su sitio web, la compañía especificó que son sectores de dos comunas los que se verán afectados, por hasta 12 horas.
¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este martes?
En específico, las comunas que sufrirán interrupción en el suministro son Las Condes y Buin; la primera por traslado de grifo y la segunda por ampliación de redes.Ir a la siguiente nota
Estos son los perímetros afectados:
Las Condes
Desde las 15:00 horas de este martes hasta las 03:00 horas del miércoles:
Buin
Desde las 15:00 hasta las 22:00 horas de este martes:
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