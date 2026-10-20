Aguas Andinas anuncia corte de suministro por hasta 12 horas en dos comunas de la Región Metropolitana

20 oct. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Por distintos trabajos, Aguas Andinas programó cortes de agua en diversas zonas de la Región Metropolitana para la jornada de este martes 20 de octubre.

A través de su sitio web, la compañía especificó que son sectores de dos comunas los que se verán afectados, por hasta 12 horas.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este martes?

En específico, las comunas que sufrirán interrupción en el suministro son Las Condes y Buin; la primera por traslado de grifo y la segunda por ampliación de redes.

Estos son los perímetros afectados:

Desde las 15:00 horas de este martes hasta las 03:00 horas del miércoles:

Buin

Desde las 15:00 hasta las 22:00 horas de este martes:

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