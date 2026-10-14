Cortes de agua por hasta 12 horas: Las cuatro comunas de la Región Metropolitana afectadas este miércoles
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Aguas Andinas programó cortes de agua para sectores de cuatro comunas de la Región Metropolitana durante este miércoles 14 de octubre, debido a trabajos de mantención.
A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, el cual podría extenderse por hasta 12 horas.
¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este miércoles?
Quinta Normal: Desde las 15:00 hasta las 22:00 horas
Puente Alto: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas
El Bosque: Desde las 15:00 hasta las 02:00 horas del jueves 15 de octubre
La Reina: Desde las 15:00 hasta las 03:00 horas del jueves 15 de octubre
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