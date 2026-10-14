Cortes de agua por hasta 12 horas: Las cuatro comunas de la Región Metropolitana afectadas este miércoles

14 oct. 2026 - 00:15 hrs.

¿Qué pasó?

Aguas Andinas programó cortes de agua para sectores de cuatro comunas de la Región Metropolitana durante este miércoles 14 de octubre, debido a trabajos de mantención.

A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, el cual podría extenderse por hasta 12 horas.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este miércoles?

Quinta Normal: Desde las 15:00 hasta las 22:00 horas

Aguas Andinas

Puente Alto: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas

Aguas Andinas

El Bosque: Desde las 15:00 hasta las 02:00 horas del jueves 15 de octubre

Aguas Andinas

La Reina: Desde las 15:00 hasta las 03:00 horas del jueves 15 de octubre

Aguas Andinas

Aguas Andinas

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