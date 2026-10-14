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Cortes de agua por hasta 12 horas: Las cuatro comunas de la Región Metropolitana afectadas este miércoles

¿Qué pasó?

Aguas Andinas programó cortes de agua para sectores de cuatro comunas de la Región Metropolitana durante este miércoles 14 de octubre, debido a trabajos de mantención. 

A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, el cual podría extenderse por hasta 12 horas. 

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¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este miércoles? 

Quinta Normal: Desde las 15:00 hasta las 22:00 horas

Aguas Andinas

Puente Alto: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas

Aguas Andinas

El Bosque: Desde las 15:00 hasta las 02:00 horas del jueves 15 de octubre

Aguas Andinas

La Reina: Desde las 15:00 hasta las 03:00 horas del jueves 15 de octubre

Aguas Andinas
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