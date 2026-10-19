Por hasta 8 horas: Anuncian cortes de luz para 9 comunas de Santiago este martes

19 oct. 2026 - 23:45 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció varios cortes de luz programados para la jornada de este martes 20 de octubre en diversas comunas de la Región Metropolitana.

La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en nueve comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta ocho horas.

¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este martes 20 de octubre?

En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Huechuraba, Macul, Providencia, La Florida, Conchalí, Quinta Normal, Pudahuel, Cerrillos y Maipú.

Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.

Estos son los sectores que se verán afectados:

Huechuraba

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas:

Conchalí

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas:

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas:

Pudahuel

Desde las 10:00 hasta las 11:00 horas:

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas:

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas:

Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas:

Macul

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas:

Desde las 10:30 hasta las 15:30 horas:

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas:

La Florida

Desde 10:30 hasta las 17:30 horas:

Maipú

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas:

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