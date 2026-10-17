Por hasta seis horas: Programan cortes de luz en cinco comunas de la RM para este sábado

17 oct. 2026 - 00:05 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en sectores de cinco comunas de la Región Metropolitana para este sábado 17 de octubre. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta seis horas en algunas zonas.

Enel publicó los detalles de esta medida a través de su sitio web, en el que precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.

¿Dónde se cortará la luz este sábado?

Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel

Huechuraba: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel

Maipú: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas

Enel

Ñuñoa: Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas

Enel

Santiago: Desde las 11:00 hasta las 16:00 horas

Enel

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