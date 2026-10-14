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Confirman cortes de luz en 9 comunas de la RM para este miércoles: Revisa los sectores afectados

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en sectores de 9 comunas de la Región Metropolitana para este miércoles 14 de octubre. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta ocho horas en algunas zonas. 

Enel publicó los detalles de esta medida a través de su sitio web, en el que precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.

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¿Dónde se cortará la luz este miércoles?

Cerrillos: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel

Colina: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

Enel

Conchalí: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Enel

Independencia: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas

Enel

Lo Espejo: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel

Peñalolén: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas

Enel

Providencia: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas

Enel

San Joaquín: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas

Enel

Vitacura: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Enel

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