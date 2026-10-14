Confirman cortes de luz en 9 comunas de la RM para este miércoles: Revisa los sectores afectados
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en sectores de 9 comunas de la Región Metropolitana para este miércoles 14 de octubre. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta ocho horas en algunas zonas.
Enel publicó los detalles de esta medida a través de su sitio web, en el que precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.
¿Dónde se cortará la luz este miércoles?
Cerrillos: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Colina: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas
Conchalí: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
Independencia: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas
Lo Espejo: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Peñalolén: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas
Providencia: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas
San Joaquín: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas
Vitacura: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
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