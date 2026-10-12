Cortes de luz en Santiago: Conoce las comunas que se verán afectadas esta semana en la Región Metropolitana
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en sectores de 9 comunas de la Región Metropolitana para este lunes 12 y martes 13 de octubre. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta ocho horas en algunas zonas.
Enel publicó los detalles de esta medida a través de su sitio web, en el que precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.
¿Dónde se cortará la luz este lunes?
Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
¿Dónde se cortará la luz el martes 13 de octubre?
Independencia: Desde las 10:30 hasta las 14:30 horas
La Florida: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas
La Florida: Desde las 10:30 hasta las 12:30 horas
La Granja: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas
Lo Prado: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
Macul: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas
Maipú: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas
Maipú: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas
Pedro Aguirre Cerda: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas
Providencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
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