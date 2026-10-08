Hasta 10 horas sin suministro: Revisa las 11 comunas que tendrán cortes de luz programados este jueves en Santiago

08 oct. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución anunció una nueva serie de cortes de luz programados para este jueves 8 de octubre en distintas comunas de la Región Metropolitana. Las interrupciones en el servicio se deben a faenas de mantenimiento, instalación de infraestructura y trabajos preventivos en la red eléctrica, los cuales podrían prolongarse hasta por 10 horas en algunos puntos.

De acuerdo con la información entregada por la empresa, los trabajos afectarán a sectores de Maipú, La Granja, La Florida, Macul, San Joaquín, Santiago, Las Condes, Vitacura, Huechuraba, Recoleta y Conchalí.

Ante cualquier eventualidad o solicitud de asistencia prioritaria, la compañía recordó que dispone de sus canales habituales de atención telefónica e internet para la atención de clientes.

¿En qué comunas y horarios habrá cortes de luz este jueves?

Revisa a continuación el desglose por comuna y los bloques horarios informados por Enel Distribución para la jornada de este jueves 8 de octubre:

Santiago (Sector 1): Desde las 08:00 hasta las 18:00 horas

Santiago (Sector 2): Entre las 11:30 y las 14:30 horas

Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas

Macul: Entre las 10:30 y las 17:30 horas

Recoleta: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

La Florida: Entre las 10:30 y las 16:30 horas

Maipú: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Las Condes: Entre las 10:00 y las 16:00 horas

Conchalí (Sector 1): Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas

Conchalí (Sector 2): Entre las 09:30 y las 15:30 horas

San Joaquín: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas

Huechuraba: Entre las 09:30 y las 15:30 horas

La Granja: Desde las 11:00 hasta las 14:00 horas

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