3 comunas tendrán cortes de luz este domingo 11 de octubre: Interrupciones durarán hasta por 6 horas

11 oct. 2026 - 02:55 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución anunció una nueva serie de cortes de luz programados para este domingo 11 de octubre en distintas comunas de la Región Metropolitana. Las interrupciones en el suministro eléctrico responden a trabajos de mantenimiento, mejoras en la infraestructura y labores preventivas en la red, las cuales podrían extenderse hasta por 6 horas en algunos sectores.

Según la información proporcionada por la compañía, los trabajos afectarán a puntos específicos de las comunas de Santiago, Ñuñoa y Peñalolén.

Desde la empresa recordaron que sus canales de atención telefónica e internet se mantienen habilitados ante eventuales emergencias o para clientes con requerimientos de asistencia prioritaria.

¿En qué comunas y horarios habrá cortes de luz este domingo?

Conoce a continuación el detalle por comuna y los horarios informados por Enel Distribución para la jornada de este domingo 11 de octubre:

Peñalolén: Desde las 09:00 hasta las 14:00 horas.

Santiago: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Ñuñoa: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

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