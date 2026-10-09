5 comunas tendrán corte de luz este sábado 10 de octubre: Se extenderán hasta por 7 horas

09 oct. 2026 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución anunció una nueva serie de cortes de luz programados para este sábado 10 de octubre en distintas comunas de la Región Metropolitana. Las interrupciones en el servicio se deben a faenas de mantenimiento, instalación de infraestructura y trabajos preventivos en la red eléctrica, los cuales podrían prolongarse hasta por 6 horas en algunos puntos.

De acuerdo con la información entregada por la empresa, los trabajos afectarán a sectores de Maipú, Lo Espejo, Ñuñoa, Santiago y Las Condes.

Ante cualquier eventualidad o solicitud de asistencia prioritaria, la compañía recordó que dispone de sus canales habituales de atención telefónica e internet para la atención de clientes.

¿En qué comunas y horarios habrá cortes de luz este sábado?

Revisa a continuación el desglose por comuna y los bloques horarios informados por Enel Distribución para la jornada de este sábado 10 de octubre:

Las Condes: Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.

Maipú: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Ñuñoa: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Lo Espejo: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Santiago: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.