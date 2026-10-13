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Cortes de luz en Santiago: Más de 30 mil clientes están sin luz en medio de la tormenta eléctrica

¿Qué pasó? 

Un masivo corte de luz afecta la tarde de este martes a miles de hogares en algunas comunas de la Región Metropolitana, en medio de la tormenta eléctrica que se registra en la capital. 

De acuerdo a lo reportado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), más de 30 mil clientes se encuentran sin suministro eléctrico a las 17:00 horas.

Se trata de 36.155 clientes cuyo servicio eléctrico se encuentra interrumpido en la capital.

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Las comunas más afectadas

Por el momento, las comunas más afectadas de la capital son Quilicura, Quinta Normal, Providencia, Lampa y Pudahuel.

A ellas se suman otras como Peñalolén, Colina, La Reina y Estación Central.

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Cabe destacar que hay intensas precipitaciones en Santiago, acompañadas de granizos y vientos, lo que ha provocado inconvenientes en desplazamientos en las calles y el transporte subterráneo.

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