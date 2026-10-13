Cortes de luz en Santiago: Más de 30 mil clientes están sin luz en medio de la tormenta eléctrica
- Por Meganoticias
¿Qué pasó?
Un masivo corte de luz afecta la tarde de este martes a miles de hogares en algunas comunas de la Región Metropolitana, en medio de la tormenta eléctrica que se registra en la capital.
De acuerdo a lo reportado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), más de 30 mil clientes se encuentran sin suministro eléctrico a las 17:00 horas.
Se trata de 36.155 clientes cuyo servicio eléctrico se encuentra interrumpido en la capital.Ir a la siguiente nota
Las comunas más afectadas
Por el momento, las comunas más afectadas de la capital son Quilicura, Quinta Normal, Providencia, Lampa y Pudahuel.
A ellas se suman otras como Peñalolén, Colina, La Reina y Estación Central.
Cabe destacar que hay intensas precipitaciones en Santiago, acompañadas de granizos y vientos, lo que ha provocado inconvenientes en desplazamientos en las calles y el transporte subterráneo.
Leer más de
Notas relacionadas
- Hasta ocho horas sin suministro: Programan cortes de luz en ocho comunas de la RM para este martes
- Cortes de luz en Santiago: Conoce las comunas que se verán afectadas esta semana en la Región Metropolitana
- 3 comunas tendrán cortes de luz este domingo 11 de octubre: Interrupciones durarán hasta por 6 horas