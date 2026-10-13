Cortes de luz en Santiago: Más de 30 mil clientes están sin luz en medio de la tormenta eléctrica

13 oct. 2026 - 17:08 hrs.

¿Qué pasó?

Un masivo corte de luz afecta la tarde de este martes a miles de hogares en algunas comunas de la Región Metropolitana, en medio de la tormenta eléctrica que se registra en la capital.



De acuerdo a lo reportado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), más de 30 mil clientes se encuentran sin suministro eléctrico a las 17:00 horas.

Se trata de 36.155 clientes cuyo servicio eléctrico se encuentra interrumpido en la capital.

Las comunas más afectadas

Por el momento, las comunas más afectadas de la capital son Quilicura, Quinta Normal, Providencia, Lampa y Pudahuel.

A ellas se suman otras como Peñalolén, Colina, La Reina y Estación Central.

Cabe destacar que hay intensas precipitaciones en Santiago, acompañadas de granizos y vientos, lo que ha provocado inconvenientes en desplazamientos en las calles y el transporte subterráneo.

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