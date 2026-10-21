"Prefería morirme yo y mi hijo no": Mujer relata cómo protegió a su hijo de 3 años durante tornado en Retiro

21 oct. 2026 - 20:35 hrs.

¿Qué pasó?

Una madre y su hijo de tres años estuvieron en medio del tornado que sorprendió al sector de Huaso Chileno, en la comuna de Retiro, Región del Maule. Nicole tuvo que cubrir al pequeño con su cuerpo mientras los fuertes vientos provocaban la caída de árboles y daños en su vivienda.

En la casa de Nicole, uno de los árboles cayó cerca de la estructura, derribó otro y terminó dañando el living. La fuerza del impacto también dejó la vivienda descuadrada, al punto de que sus ocupantes tuvieron dificultades para abrir las puertas y salir.

"Lo único que atiné fue abrazar a mi hijo"

En conversación con Meganoticias, la mujer relató que todo comenzó con una lluvia que parecía normal, pero que luego dio paso a un viento extremadamente fuerte.

“Hubo una lluvia normal. Después paró y empezó un viento, fue un viento tan fuerte, con lluvia que la hacía así como un remolino”, contó.

Ante la intensidad del fenómeno, Nicole, su hijo, su madre y un primo se refugiaron dentro de la casa. Sin embargo, las ramas comenzaron a caer y uno de los árboles terminó impactando cerca de ellos.

“Yo lo único que atiné fue abrazar a mi hijo, la cabeza, cubrirle la cabeza. Dije, entre mí prefiero morirme, yo y mi hijo no. Atinamos a irnos para la pieza y mi papá por fuera estaba tratando de romper para que nosotros podamos salir”, recordó.

La mujer explicó que tanto ella como su madre intentaron protegerse la cabeza mientras buscaban resguardar al niño. “Lo cubrí, lo abracé, incluso nadie lo veía porque yo lo tenía cubriendo su cabeza, y mi mamá, por otro lado, también cubriéndose su cabeza. Lo único que atinamos fue eso, cubrirnos las cabezas”, señaló.

Pese a los daños, Nicole destacó que el árbol de mayor tamaño no cayó directamente sobre la vivienda, lo que podría haber provocado consecuencias mucho más graves.

“Hubiese sido otra historia porque ya ahí nos derrumba todo”, relató.

Tornado en Retiro: ¿qué se sabe del fenómeno?

De acuerdo con la clasificación preliminar de la Dirección Meteorológica de Chile, el fenómeno registrado en Retiro es compatible con un tornado categoría EF0, correspondiente a vientos estimados de entre 105 y 137 kilómetros por hora.

Durante el despacho, el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, explicó que se trata de la categoría más baja de la escala, aunque eso no significa que no pueda causar daños importantes. La clasificación es preliminar y requiere un análisis más detallado de los efectos observados.

El especialista señaló que el fenómeno se habría desarrollado en una zona de inestabilidad atmosférica, que puede generar condiciones localizadas capaces de producir este tipo de eventos.