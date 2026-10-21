Álvaro Ballero sella su amor junto a su nueva pareja con un tatuaje: El diseño tiene un especial significado

21 oct. 2026 - 15:46 hrs.

Álvaro Ballero dio un nuevo paso en su relación con la veterinaria Valentina Schnitzer. Esta vez, el exchico reality mostró el tatuaje que se hizo junto a su pareja, un diseño que tiene un significado especial relacionado con el inicio de su romance.

La pareja acudió a una tatuadora para realizarse los diseños y luego compartió registros del resultado en redes sociales.

El significado del tatuaje de Álvaro Ballero

Según explicó el propio Ballero en sus redes, el tatuaje que se hizo en su antebrazo "representa la constelación del día en que le hablé (a Valentina) por Instagram".

El empresario contó que el diseño también incluye una cruz egipcia, a la que atribuye un sentido de protección.

Por su parte, Schnitzer también se hizo un tatuaje durante la sesión, aparentemente en uno de sus dedos, aunque no se ha dado a conocer públicamente el diseño que eligió.

La relación de Álvaro Ballero y Valentina Schnitzer

La relación entre Ballero y Schnitzer comenzó hace un par de meses después de la participación del empresario en ¿Volverías con tu ex? 2. Durante el reality de Mega, Ballero había hablado de sus sentimientos por su entonces esposa, Ludmila Ksenofontova.

Posteriormente, inició una relación con la veterinaria, con quien ha compartido distintos momentos en redes sociales.

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