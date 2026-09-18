"Ya entraste en mi corazón y nadie te sacará de aquí": Álvaro Ballero sorprende con íntima foto junto a su nueva pareja

18 sept. 2026 - 10:39 hrs.

Álvaro Ballero volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de compartir una íntima fotografía junto a su nueva pareja, la veterinaria Valentina Schnitzer.

El exintegrante de Volverías con tu ex? 2 publicó un registro en el que aparece recostado en una cama junto a su enamorada, quien posa sonriente mientras toma su cabeza y su pelo. La imagen fue acompañada por una extensa y romántica declaración.

Pero hubo un detalle de la publicación que rápidamente llamó la atención: Ballero decidió limitar los comentarios, por lo que sus seguidores no pudieron reaccionar públicamente al registro, como suele ocurrir con sus publicaciones.

La romántica declaración de Álvaro Ballero

Junto a la fotografía, el exchico reality dedicó sentidas palabras a su nueva pareja y explicó incluso que decidió compartir la imagen pese a que ella no se sentiría completamente cómoda con el registro.

“Sé que no te gusta mucho esta fotografía, por estar sin polera, jejeje, pero amor, lo que siento por ti es más importante que como luzco, ya entraste en mi corazón y nadie te sacará de aquí”, escribió.

Ballero continuó expresando lo importante que se ha convertido Schnitzer en su vida y aseguró que su relación le ha permitido experimentar nuevamente la felicidad: “Me haces feliz como hace años no lo sentía y con tu juicio aprendo a mirar desde otro prisma”, señaló.

En la misma publicación, además, sostuvo que su pareja lo ha llevado a cuestionar distintos aspectos de su vida: “Por ti digo que no a lo que todos dirían que sí, por ti el amor es mucho más sencillo y a la vez complejo de lo que creía”, agregó.

El mensaje continuó con una reflexión sobre los cambios que ha experimentado desde que comenzó esta relación: “Me enseñaste en solo días a cuestionar mis pasos, desde papá hasta pareja, así seguiré, siendo todo lo que necesito y merezco”, escribió el también empresario.

Finalmente, Ballero agradeció la llegada de Schnitzer a su vida y cerró su mensaje con una declaración de amor: “Gracias por llegar en un minuto tan quebrado y elegirme. Te amo”, concluyó.

El detalle que llamó la atención de sus seguidores

Más allá de la fotografía y el extenso mensaje romántico, hubo otro elemento que no pasó desapercibido entre quienes siguen las publicaciones de Ballero.

El exintegrante de reality limitó los comentarios de la publicación, impidiendo que sus seguidores pudieran dejar mensajes debajo de la fotografía.

La decisión llamó especialmente la atención debido a que sus publicaciones suelen generar numerosas reacciones y comentarios de usuarios, tanto positivos como críticos.

En esta ocasión, sin embargo, Ballero optó por mantener restringida esa posibilidad y dejar que la fotografía y su declaración de amor hablaran por sí solas. La publicación rápidamente comenzó a sumar reacciones y volvió a poner la vida sentimental del exchico reality en el centro de la conversación en redes sociales.

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