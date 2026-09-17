Pampilla de Coquimbo 2026: Revisa la programación completa de artistas y humoristas de la "fiesta más grande de Chile"

17 sept. 2026 - 13:22 hrs.

Ya quedan tan solo unas horas para el inicio de las Fiestas Patrias 2026 y uno de los eventos imperdibles de estas fechas es la denominada "fiesta más grande de Chile": la Pampilla de Coquimbo.

El evento de este año tendrá un carácter solidario para apoyar la reconstrucción e impulsar la economía en la ciudad que fue fuertemente golpeada por el temporal del pasado mes de julio.

De forma inédita, cada noche de la Pampilla será transmitida en exclusiva por Megamedia, por lo que todo el país podrá disfrutar de la parrilla de artistas y humoristas que se presentarán en el "Escenario Monumental".

La "Pampilla de la Gente" será conducida por Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez, emitiéndose a las 22:00 horas de los días 18, 19 y 20 de septiembre por Mega, Mega 2 y Mega GO.

¿Quiénes se presentarán en la Pampilla 2026?

Viernes 18 de septiembre

Arte Elegante.

Douglas.

El Flaco.

Amerikan Sound.

Sábado 19 de septiembre

Inti-Illimani.

Payahop.

La Noche.

Gino Mella.

Jairo Vera.

Domingo 20 de septiembre

Los Viking's 5.

Hombre Pan.

Organización X.

Tomo Como Rey.

Pampilla con campaña solidaria

Para ayudar a los damnificados que dejó el temporal en la región de Coquimbo, la Pampilla tendrá una campaña solidaria a cargo de Desafío Levantemos Chile, por lo que hasta el 21 de septiembre se estarán recibiendo aportes en la cuenta a nombre de la ONG:

Desafío Levantemos Chile .

. RUT: 65.943.320-6 .

. Banco de Chile .

. Cuenta Corriente: 98027-07 .

. Correo: info@desafiochile.cl.

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