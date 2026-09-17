Con francotiradores: Máxima seguridad en San Bernardo tras amenazas a alcalde White marca actividades de Fiestas Patrias

17 sept. 2026 - 14:06 hrs.

¿Qué pasó?

La fecha que había concentrado la preocupación en San Bernardo finalmente llegó. Este jueves 17 de septiembre, el alcalde Christopher White participó junto al Presidente José Antonio Kast en las actividades de Fiestas Patrias de la comuna, en medio de un amplio operativo de seguridad y nuevos antecedentes sobre el supuesto plan para atacarlo.

Las medidas de seguridad

Desde temprano, la plaza de San Bernardo permaneció completamente cercada. En el último piso de la Municipalidad se instalaron francotiradores, mientras equipos policiales y funcionarios municipales se desplegaron en los alrededores para resguardar y coordinar las distintas actividades.

La jornada comenzó con el Te Deum en la Catedral de San Bernardo, donde estuvieron Kast y White. Posteriormente, las autoridades se trasladaron al frontis de la municipalidad para el desfile cívico-militar, que contempla la participación de las Fuerzas Armadas.

A su llegada a la ceremonia religiosa, el Presidente fue consultado por la situación que afecta al jefe comunal. “Estamos con una situación de seguridad importante que tenemos que enfrentar, y que nos acompaña también el alcalde, y es algo en lo cual estamos trabajando”, señaló el jefe de Estado.

Los nuevos antecedentes sobre el supuesto ataque

La preocupación en torno a esta jornada aumentó luego de que Mega Investiga revelara nuevos antecedentes sobre el origen de la información que motivó las medidas de protección para White.

De acuerdo con esos antecedentes, no existirían escuchas telefónicas, audios ni una fecha y lugar definidos para concretar un ataque. La información habría surgido durante la búsqueda de Juan Abdón Flores Valenzuela, conocido como el “Indio Juan”, quien permanecía prófugo tras escapar de la exPenitenciaría.

En ese contexto, una fuente humana considerada confiable y vinculada al mundo delictual habría señalado que escuchó sobre una posible reunión de sujetos para el 14 de septiembre, con el objetivo de planificar una agresión contra White. Una de las versiones apuntaba a la posibilidad de dispararle en las piernas.

Sin embargo, los antecedentes debían ser corroborados y, tras hacerse público el supuesto plan a comienzos de septiembre, esa eventual reunión ya no pudo ser vigilada para determinar si efectivamente se realizaría.

White fue consultado durante esta jornada por esa información, de la que aseguró no haber tenido conocimiento previamente. “Esto deja en evidencia lo grave de la situación, que en lo particular desconocía, y quiero agradecer conocer y empezar a entender de lo que estamos hablando, de personas que se juntaban un día determinado a armar una estrategia para dispararme las piernas”, afirmó.

“Obviamente, para nadie una noticia fácil de digerir y tampoco para la familia de las personas que te rodean, de saber lo que están pensando hacerte. Por lo tanto, obvio que es difícil y deja en evidencia lo grave de la situación”, agregó.

Fiscalía mantiene la investigación bajo reserva

La Fiscalía Metropolitana Occidente mantiene reservada la investigación por las amenazas contra White y las diligencias relacionadas con el caso del “Indio Juan”.

“Esa investigación tiene carácter de reservado. Las especulaciones sobre el contenido de una investigación suelen dañarla severamente”, sostuvo el fiscal nacional, Ángel Valencia.

“Siento la mayor empatía por la situación que ha vivido el alcalde White. El Ministerio Público la ha considerado una situación de riesgo importante, grave. Por ese motivo hemos decretado medidas de protección a su respecto, pero la investigación sigue vigente”, afirmó.