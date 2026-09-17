Golpe al narcotráfico antes de Fiestas Patrias: Incautan más de una tonelada de droga que iba a ser vendida en la RM

17 sept. 2026 - 13:56 hrs.

¿Qué pasó?

Antes de los festejos de Fiestas Patrias, el OS7 de Carabineros concretó la incautación de 1.258 kilos de marihuana y otras sustancias ilícitas que pretendían ser comercializadas durante los eventos masivos de este fin de semana en la capital. El operativo concluyó con ocho personas detenidas, siete colombianos y un chileno, y la desarticulación de dos bandas dedicadas al tráfico de drogas.

La investigación comenzó en el norte del país, tras detectar el ingreso de vehículos con droga por pasos no habilitados en la zona de Colchane, en la región de Tarapacá. A través de la técnica de seguimiento e importación vigilada, la policía siguió a los vehículos por la Ruta 5 hasta su destino final en la comuna de Puente Alto.

Seguimiento controlado

El operativo se dividió en dos procedimientos paralelos dentro de la misma comuna. En el primero se interceptó la llegada del cargamento y la entrega de los paquetes e incautó 1.124 kilos de marihuana procesada de origen boliviano. En el segundo operativo se fiscalizó a la banda receptora, y se decomisaron más de 134 kilos adicionales.

Además de la marihuana, las autoridades requisaron 1,6 kilos de clorhidrato de cocaína, 1,2 kilos de ketamina, 79 pastillas de éxtasis, armas de fuego y municiones. Un detalle que llamó la atención de los investigadores fue que los paquetes de droga venían rotulados con un sticker de "Ositos Cariñositos" y logos de una empresa de envíos de dinero, sellos utilizados por las bandas para identificar la calidad del producto y a sus destinatarios.

Al respecto, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, valoró el resultado del procedimiento al confirmar la desarticulación de ambos grupos.

“Se produce la detención de ocho ciudadanos y estamos dando cuenta de la incautación de más de 1.200 kilos de marihuana (...) Aquí se desbaratan dos bandas que lo que hacen es comercializar ilícitamente este producto”, señaló la autoridad policial.

Avalúo histórico

De acuerdo con las estimaciones de Carabineros y la Fiscalía, el total de la droga decomisada está avaluado en más de 11.372 millones de pesos, cifra que pudo multiplicarse al momento de su venta al por menor en ramadas y fondas del sector sur de Santiago.

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, destacó el impacto que tiene este decomiso para la seguridad durante los festejos del “18”. “Hay una tonelada menos de droga en la comuna de Puente Alto para estas Fiestas Patrias como consecuencia del trabajo de Carabineros, de la Fiscalía Regional de Tarapacá y de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur”, enfatizó.

Por su parte, la fiscal regional de Tarapacá, Virginia Aravena, y el persecutor de la Fiscalía Metropolitana Sur, Guillermo Adasme, detallaron que la estrategia consistió en esperar el momento de flagrancia para no solo detener a los transportistas, sino también caer sobre la red completa que recibía la droga. Los ocho imputados fueron formalizados por el delito de tráfico de drogas y quedaron a disposición de la justicia.