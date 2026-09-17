Ataque a balazos en Quinta Normal deja un muerto y un herido: víctimas se habrían reunido con los atacantes en la calle

17 sept. 2026 - 06:58 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento ataque con armas de fuego dejó a una persona muerta y a otra gravemente herida durante la madrugada de este jueves en la comuna de Quinta Normal. El hecho ocurrió cerca de las 01:00 horas de la madrugada en calle Villasana, entre las intersecciones de Vargas Fontecilla y Los Andes.

Según los primeros datos recopilados en el lugar, dos hombres de nacionalidad venezolana que se movilizaban en una motocicleta llegaron al sector para reunirse con los ocupantes de un automóvil. Por causas que se investigan, la interacción derivó en una ráfaga de disparos en plena vía pública. Al intentar darse a la fuga, el vehículo involucrado arrastró la motocicleta de las víctimas por varios metros.

Un fallecido y una víctima fuera de riesgo vital

A raíz de la gravedad de sus lesiones, el conductor de la motocicleta falleció en el lugar antes de recibir atención médica. Por su parte, el acompañante resultó herido por impactos de bala y logró ser trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde fue estabilizado y se encuentra fuera de riesgo vital.

Personal de la Brigada de Homicidios Centro Norte y del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI, junto al Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, quedaron a cargo de las pericias. En la escena del crimen, los peritos encontraron 15 casquillos de bala, además de revisar cámaras de seguridad del sector para reconstruir la ruta del automóvil involucrado.

La versión de la Fiscalía y la PDI

Las autoridades confirmaron que la investigación se centra en determinar la dinámica del encuentro entre los ocupantes de ambos vehículos y levantar los testimonios clave para dar con los responsables.

El fiscal Héctor López, de la Fiscalía ECOH, detalló las primeras diligencias efectuadas en el lugar:

"Se encontraba una persona de sexo masculino herida de bala, más otro sujeto también herido de gravedad por impactos balísticos, resultando el primero de ellos fallecido. Se puede establecer que efectivamente ambas víctimas llegan hasta el lugar a bordo de una motocicleta e interactúan con otros sujetos que se movilizaban en un vehículo, desde donde provienen los disparos", indicó el perseguidor penal.

Por su parte, el comisario Danilo Sepúlveda, de la BH Centro Norte de la PDI, precisó cómo se habría concretado el ataque en la vía pública:

"Se establece que ambas víctimas se desplazaban en una motocicleta, reuniéndose con un vehículo desde el cual desciende el copiloto, se acerca a la motocicleta y efectúa múltiples disparos a ambas víctimas, resultando el conductor fallecido y la segunda víctima lesionada por proyectiles balísticos, siendo trasladada al Hospital San Juan de Dios. En cuanto a la evidencia balística, se han contabilizado 15 vainillas percutidas", sostuvo el jefe policial.