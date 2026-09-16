Caso Bruma: PDI investiga presuntos restos humanos encontrados por familiares de los pescadores desaparecidos

16 sept. 2026 - 18:18 hrs.

¿Qué pasó?

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) llegó este miércoles a la comuna de Constitución, región del Maule, para realizar el levantamiento de una serie de elementos encontrados por familiares de los siete tripulantes de la lancha Bruma, embarcación que se hundió en marzo de 2025 tras un presunto impacto con el buque Cobra en las costas de Coronel.

Entre los objetos hallados, las familias de los pescadores fallecidos reportaron la presencia de presuntos restos óseos, aunque la institución policial no ha confirmado ni descartado su origen.

Investigan si hay restos humanos

El subprefecto Domingo Muñoz, jefe de la Brigada de Homicidios de Linares, explicó que "por instrucciones del Ministerio Público nos constituimos para hacer el levantamiento de los restos de la embarcación, los cuales se encuentran acá, una vez que fueron entregados a las familias".

Sobre los elementos investigados, el funcionario aclaró que se encontraron con restos de ropa y otras vestimentas, pero recalcó que "si hay restos de origen humano o no, eso es materia de investigación y de pericias que van a realizarse".

En esa línea, precisó: "Vamos a hacer el levantamiento, las fijaciones con el Laboratorio de Criminalística Regional de Talca, para efectos de dar cuenta a la Fiscalía y seguir los procesos que correspondan en este caso".

El funcionario agregó que, según los antecedentes disponibles hasta el momento, los restos de la Bruma habrían sido entregados el martes a las familias.

Lo que relataron las familias

La vocera de las familias de los pescadores fallecidos, Claudia Urrutia, relató a Radio Bío Bío que el hallazgo se produjo cuando los familiares de las víctimas revisaban los sacos con elementos recuperados durante la búsqueda de la embarcación, entregados por la Fiscalía.

En esa línea, relató que al abrir los cordeles hallados en la hélice del buque Cobra encontraron una colchoneta desintegrada, restos de vestuario, un gancho de artes de pesca y un par de guantes, dentro de los cuales habría fragmentos que las familias identificaron como posibles restos óseos.

Tras ello, se dio aviso al Ministerio Público, que hasta ahora investiga los hallazgos.

?Constitución: Por instrucción del Ministerio Público, Detectives de la Brigada de Homicidios #Linares, se constituyen para hacer el levantamiento de los restos de la embarcación #Bruma y realizar los peritajes para determinar su eventual vinculación con el caso. pic.twitter.com/pQGFLTowiL — PDI Maule (@PDI_Maule) September 16, 2026

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