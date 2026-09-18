Fondas del Parque O'Higgins: precios y horarios para este 18 de septiembre

18 sept. 2026 - 07:35 hrs.

La segunda jornada de La Gran Fonda de Chile se desarrollará el viernes 18 de septiembre en el Parque O’Higgins, como parte de las celebraciones de Fiestas Patrias.

La programación musical estará acompañada por el Cuecódromo, espacio que funcionará durante las cuatro jornadas de la celebración.

Artistas

Para esta fecha, el escenario principal tendrá las presentaciones de Jairo Vera, Luis Lambis y Noche de Brujas.

El viernes 18, el recinto abrirá sus puertas a las 12:00 horas y la jornada se extenderá hasta las 02:00 horas, de acuerdo con el horario informado para el evento.

Entradas

Para asistir, la entrada general tiene actualmente un precio de $14.950 por jornada. El monto corresponde a la Preventa 3 e incluye el cargo por servicio.

Los niños de 6 a 12 años y los adultos mayores de 65 años cuentan con un valor de $11.500 por entrada.

También existe una alternativa para quienes lleguen en vehículo, ya que el estacionamiento puede adquirirse anticipadamente por $13.800.

Las entradas para el viernes 18 se pueden comprar de manera online mediante Ticketplus. El proceso se realiza desde la ficha oficial del evento, donde se selecciona la jornada correspondiente.

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