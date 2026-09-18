Hombre murió baleado a bordo de su auto en el centro de Santiago: Víctima recibió al menos dos disparos

18 sept. 2026 - 05:20 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este viernes 18 de septiembre ocurrió un homicidio que afectó a un ciudadano colombiano de 42 años, quien habría recibido impactos de proyectiles disparados desde un vehículo en movimiento.

Así lo confirmó el fiscal Ignazio Rivera Aguirre del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), quien dirige la investigación.

Según el persecutor, personal de la Brigada de Homicidios se hizo cargo del procedimiento apenas se supo del hecho. En el lugar, los investigadores han recabado declaraciones de testigos y vecinos del sector, además de revisar cámaras de seguridad de los edificios aledaños que podrían haber registrado la dinámica del ataque.

¿Qué dijo el fiscal sobre el homicidio en Santiago centro?

"De forma preliminar, al parecer la víctima habría recibido dos impactos balísticos y en las afueras del vehículo se han encontrado un par de vainillas", señaló. Sobre el auto, el fiscal precisó que no tiene encargo por robo y que, de hecho, está inscrito a nombre de la propia víctima, quien no registraba antecedentes penales.

Consultado sobre si existían indicios de que la víctima hubiese sido seguida previamente, el fiscal Rivera indicó que ese punto forma parte de la investigación en curso, la que se sostiene sobre la hipótesis de un homicidio ejecutado desde un vehículo en movimiento.

Asimismo, se le preguntó si el auto de la víctima siguió en movimiento tras los disparos. A esta pregunta, el fiscal reiteró que ese antecedente también se determinará en la investigación, que incluirá la recopilación de más videos de cámaras cercanas.

Por el momento, la Fiscalía no ha entregado mayores antecedentes sobre posibles sospechosos ni sobre los móviles del crimen, mientras las policías continúan investigando para aclarar las circunstancias exactas del ataque.