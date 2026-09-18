Presentan proyecto para sancionar manipulación y uso de "granjas de bots" en procesos electorales

18 sept. 2026 - 01:20 hrs.

¿Qué pasó?

Los senadores Iván Flores, Yasna Provoste, Alejandra Sepúlveda, Paulina Vodanovic y Matías Walker presentaron una moción que busca sancionar acciones en torno a las redes coordinadas inauténticas, más conocidas como "granjas de bots", que simulen una participación ciudadana inexistente.

El proyecto busca sancionar en especial su uso fraudulento en procesos electorales y plebiscitos. El texto fue derivado a la Comisión de Constitución del Senado para su análisis.

Además, distingue la manipulación coordinada inauténtica del legítimo uso de los recursos digitales, resguarda la libertad de expresión, incorpora la figura al control de gasto electoral y responsabiliza penalmente a las personas jurídicas que cometan alguna de las acciones señaladas.

¿Qué son las "granjas de bots"?

Entre los fundamentos de la propuesta se mencionan las "granjas de bots", expresión usada para describir redes coordinadas de cuentas inauténticas, automatizadas o parcialmente automatizadas, ficticias o administradas coordinadamente, utilizadas de manera masiva para publicar, compartir, comentar, reaccionar o amplificar determinados contenidos.

El proyecto propone usar el concepto "red coordinada inauténtica" para identificar redes de cuentas que actúan coordinadamente y ocultan su identidad, control o vinculación común, generando una apariencia engañosa de participación independiente.

"Su objeto es sancionar una conducta tecnológica fraudulenta consistente en simular deliberadamente una pluralidad ciudadana inexistente mediante redes coordinadas de identidades digitales que puedan engañar a la ciudadanía e incidir en la percepción del debate público", señala el proyecto.

Finalmente, expresa que el uso de estos mecanismos es especialmente grave durante elecciones y plebiscitos. "Lo que se protege, por consiguiente, no es el elector frente a las opiniones políticas de terceros, sino frente al falseamiento deliberado de la realidad social a partir de la cual forma su propia decisión", reza el texto.