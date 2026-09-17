Pagó una fianza de $5 millones y desapareció: Buscan a banquetera acusada de estafar a 60 novios en Viña del Mar

17 sept. 2026 - 21:15 hrs.

¿Qué pasó?

La PDI y la Fiscalía de Viña del Mar buscan dar con el paradero de Natalia Álvarez Murillo, dueña de la empresa Probarte Banquetería SpA, investigada por una serie de estafas relacionadas con matrimonios que finalmente no se realizaron.

Según los antecedentes del caso, el Ministerio Público cifra en cerca de $120 millones el perjuicio, con alrededor de 60 víctimas. Las parejas habían contratado servicios de banquetería para sus celebraciones, pero en algunos casos, al llegar el día del matrimonio, se encontraron con que la empresa no había cumplido con lo acordado.

Pagó la fianza y quedó libre

Álvarez fue formalizada en junio junto a su pareja, José Galarce, y el tribunal decretó para ella prisión preventiva por peligro de fuga. Sin embargo, la medida quedó sujeta al pago de una fianza de $5 millones, dinero que fue depositado por su defensa y que permitió que recuperara su libertad.

La Fiscalía y los querellantes apelaron la decisión y, el 12 de junio, la Corte de Apelaciones de Valparaíso resolvió mantener la prisión preventiva, pero modificó la causal y eliminó la posibilidad de salir mediante una caución.

El problema fue que para ese momento Álvarez ya había quedado en libertad. Desde entonces no ha podido ser ubicada y existe una orden de detención en su contra. Fuentes citadas por La Tercera señalaron que una de las líneas investigativas apunta a que podría encontrarse en la región de Atacama.

Está inubicable

Las diligencias para encontrarla también han incluido procedimientos en el domicilio de su madre en Casablanca, quien presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso cuestionando actuaciones de funcionarios de la PDI.

La policía civil, sin embargo, sostuvo que las diligencias se realizaron conforme a la ley y dentro del marco de una investigación legítima, mientras que el fiscal Leonel González explicó que el ingreso al inmueble se efectuó en cumplimiento de una orden judicial de detención.

Mientras tanto, la investigación sí ha tenido avances respecto de otros involucrados. José Galarce, pareja de Álvarez, fue condenado en un procedimiento abreviado luego de colaborar con la investigación. El hombre recibió una pena de 300 días de cárcel, sustituida por libertad vigilada, además del pago de una multa de 5 UTM.

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