Vestido de huaso y con pañuelo: Embajador de Japón bailó cueca para celebrar las Fiestas Patrias

17 sept. 2026 - 20:45 hrs.

¿Qué pasó?

El ambiente de Fiestas Patrias también llegó a la diplomacia. El embajador de Japón en Chile, Kenko Sone, se animó a bailar un pie de cueca para sumarse a las celebraciones dieciocheras.

El registro fue compartido por la Embajada de Japón en Chile y muestra al diplomático intentando seguir los pasos del baile nacional, en un momento que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

"¡Felices Fiestas!"

Junto al video, Sone dejó un mensaje para los chilenos con motivo de su primera celebración de Fiestas Patrias en el país.

"Amigos chilenos, me alegra mucho celebrar con ustedes, por primera vez, las Fiestas Patrias de Chile. ¡Felices Fiestas!", dijo.

El simpático registro generó numerosas reacciones de usuarios que destacaron el entusiasmo del embajador por sumarse a una de las tradiciones más reconocibles de estas fechas.

"Que tiernos", "Feliz 18 para ustedes, gente de bien que sí respeta el país", "Gracias embajador. Viva Chile y viva Japón", "Le invito un terremoto o un mote con quesillo señor embajador", "Bonito gesto ,gracias sr embajador", fueron parte de los comentarios en la publicación.

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¡Felices Fiestas! ????



?????????????????? pic.twitter.com/9dt2A1VtGw — Embajada del Japón en Chile (@JapanEmb_Chile) September 17, 2026

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