Sismo se registró en la zona norte de Chile: Conoce la magnitud y el epicentro del temblor
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este viernes 18 de septiembre se registró un sismo de magnitud 4,0 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 04:23 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 172 kilómetros al noreste de Socaire, a 273 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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