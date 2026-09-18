Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias: Revisa los desvíos y cortes de tránsito en el centro de Santiago

18 sept. 2026 - 07:45 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes 18 de septiembre, día en que se conmemora la Primera Junta Nacional de Gobierno, se realizará el tradicional Te Deum Ecuménico en la Catedral Metropolitana de Santiago.

El rito, en el que participan diversas religiones y confesiones presentes en Chile, es una acción de gracias por la patria en la que por primera vez participará José Antonio Kast como Presidente de la República.

Sin embargo, este hito republicano trae consigo algunas restricciones para poder desarrollar la ceremonia en el centro de Santiago, en especial los desvíos y cortes de tránsito en la zona.

Cortes y desvíos de tránsito por Te Deum Ecuménico

Si bien la ceremonia comenzará a las 11:00 horas, Carabineros informó que las restricciones en el tránsito comenzarán desde las 08:00 horas en el casco histórico de la capital (Balmaceda-Manuel Rodríguez-Alameda-Santa Lucía).

Vehículos particulares

Independencia al sur - Balmaceda al poniente - Manuel Rodríguez al sur.

Agustinas al oriente - Manuel Rodríguez al norte.

Recoleta al sur - Ismael Valdés Vergara al oriente - Santa Lucía al sur - Carmen al sur - Tarapacá al poniente - San Francisco al sur.

Alameda desviada al poniente, impidiendo virajes hasta Manuel Rodríguez.

Locomoción colectiva

Independencia al sur - Balmaceda al poniente - Manuel Rodríguez al sur.

Compañía al oriente - Manuel Rodríguez al norte.

Recoleta al sur - Ismael Valdés Vergara al oriente - Santa Lucía al sur - Carmen al sur - Tarapacá al poniente - San Francisco al sur.

Santa Rosa desviada en Alameda hasta Manuel Rodríguez.

Alameda desviada al poniente, impidiendo virajes hasta Manuel Rodríguez.

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