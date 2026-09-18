Luis Jara y Jere Klein serán parte de la fonda de Ñuñoa "Corazón de Chile": Revisa los horarios y precios de entradas
- Por Meganoticias
Las Fiestas Patrias en Chile reúnen a personas de distintas edades en torno a la música, las tradiciones y la gastronomía típica de estas fechas.
Durante septiembre, las fondas se convierten en espacios para compartir en familia y disfrutar de espectáculos y actividades relacionadas con la cultura nacional.
En Ñuñoa, “Corazón de Chile” ofrecerá cuatro jornadas en el Parque Estadio Nacional, con una programación pensada para grandes y chicos.Ir a la siguiente nota
El viernes 18, el Circo Tradicional Circo Hermanos González iniciará las actividades a las 12:00 horas. Luego, entre las 13:30 y las 15:30 horas, se desarrollará el Cuecódromo, con concurso de cueca, jurado y música en vivo.
Tras una nueva función del circo, la música en vivo comenzará desde las 17:00 horas.
Artistas del viernes 18
- Young Drippin
- Sinergia Kids junto a Tía Pucherito y Jack D
- Jere Klein
- Luis Jara
- Caña Brava
- Melón y Melame
- Los Pibes Chorros
El panorama familiar también contempla Funpark y juegos mecánicos para quienes asistan durante la jornada.
Horarios del viernes 18
Las actividades comenzarán a las 12:00 horas con el circo. El Cuecódromo estará disponible entre las 13:30 y las 15:30, mientras que los shows musicales comenzarán desde las 17:00.
Precios y entradas
El valor de la entrada general es de $11.500. Para adultos mayores el precio es de $5.750, mientras que los niños de 3 a 10 años pagan $3.450.
Las entradas se pueden adquirir online mediante TicketPro, seleccionando la jornada del viernes 18.
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