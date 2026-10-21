¿Se viene reconciliación?: El lindo gesto de Camilo Huerta con Paula Pavic tras su distanciamiento

21 oct. 2026 - 09:07 hrs.

Un gigante ramo de rosas rojas encendió la curiosidad en redes sociales. Paula Pavic compartió la fotografía en Instagram y la pregunta no tardó en aparecer: ¿quién le envió semejante regalo?

La respuesta la entregó el periodista Michael Roldán, quien reveló la identidad del remitente: nada más ni nada menos que su expareja Camilo Huerta.

Instagram Paula Pavic

Cierre amistoso

"Paula Pavic subió esta fotografía y de inmediato la pregunta fue ¿y quién le regaló las flores? Y la respuesta es Camilo Huerta", declaró el comentarista de farándula en redes sociales.

Pero ojo, que las flores no llegaron solas. Según contó el comunicador, el obsequio tendría un significado especial para ambos, pues sería parte de una despedida pendiente.

Instagram Paula Pavic

“Camilo Huerta le regaló este ramo gigante de rosas a Paula Pavic en una suerte de cierre de ciclo”, explicó Roldán, dando cuenta del particular gesto del ex chico reality.

Y hubo más que pétalos de por medio. De acuerdo con el periodista, ambos también se reunieron para almorzar, aunque el encuentro habría tenido un tono amistoso.

“No solamente le regaló las rosas, sino que se juntaron a almorzar. Un almuerzo de amigos, según lo que me comenta Paula, y que lo tomaron ambos como un cierre de ciclo, un cierre de su historia", detalló.

Separados por la distancia

Para entender este reencuentro, Roldán recordó que Camilo viajó a Chile en medio de su proceso legal y que, en ese período, mantenía una relación con Paula, quien vivía en Estados Unidos. Sin embargo, el vínculo terminó cuando ambos quedaron separados por la distancia.

"Les faltaba esta conversación, esta reunión final, que la tuvieron en un almuerzo de amigos con rosas de regalo”, concluyó el periodista.