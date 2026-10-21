Más tiendas, restaurantes y entretención al aire libre: Mallplaza renovará centro comercial con millonaria inversión

21 oct. 2026 - 09:31 hrs.

¿Qué pasó?

Mallplaza La Serena vivirá una transformación que considera una inversión de US$70,8 millones.

El proyecto busca ampliar el espacio disponible para tiendas y servicios, además de incorporar nuevas áreas dedicadas a la gastronomía y el entretenimiento en el que es el centro comercial con los ingresos mensuales por metro cuadrado más altos de toda la cadena.

Tras las obras, la superficie arrendable aumentará de 64.269 a 73.769 metros cuadrados, lo que permitirá sumar más de 50 marcas de moda, retail y servicios para el público de La Serena, Coquimbo y quienes visitan la zona.

Qué cambiará en el centro comercial

Los trabajos comenzarán con una actualización de la imagen del recinto, que se espera que esté lista a fines de 2026. Esta remodelación abarcará elementos como la fachada, los pilares y las vitrinas.

Luego, durante el primer semestre de 2027, abrirá un patio de comidas en el tercer nivel, sobre la tienda Paris, que se insertará en un nuevo polo gastronómico con terrazas y una mayor variedad de alternativas para salir a comer.

Para 2028 está prevista la incorporación de otro sector comercial y gastronómico. Las obras consideran mejoras para facilitar la conectividad entre los distintos edificios. Además, la subgerente de Mallplaza La Serena, Mariana Lasalle, informó que las intervenciones se realizarán sin detener la actividad habitual del establecimiento.

"Mallplaza La Serena ocupa un espacio muy relevante en el día a día de los vecinos de la región de Coquimbo y es, sin duda, un punto de encuentro fundamental en la ciudad", señaló Lasalle. "Por ello, el compromiso de la compañía es transformarlo constantemente", agregó.

El movimiento comercial del recinto

El centro comercial contabilizó más de 18 millones de visitas durante 2025, cifra que lo ubicó en el segundo lugar del grupo en cantidad de público. En ese mismo año, también registró el mayor crecimiento anual de ventas entre los establecimientos de la compañía.

Los datos del segundo trimestre de 2026 muestran una ocupación de 98,9% y ventas de sus socios por $54.864 millones, un 5,5% más que en el período comparable de 2025.

Mauricio Ortiz, director ejecutivo de MO Global Advisors, firma especializada en retail y centros comerciales, destacó el potencial económico de la operación: "Es una inversión muy bien enfocada. No es la más grande del plan de Mallplaza, pero sí una de las más rentables en potencial, puesto que se trata del establecimiento con los ingresos mensuales por metro cuadrado más altos de todo el portafolio".

Y agregó: "Aquí el motor principal es una demanda que hoy excede la capacidad del mall". Las obras se integran al programa de inversiones de Mallplaza para 2025-2028, que supera los US$600 millones e incluye proyectos en Chile, Perú y Colombia.