Tras el cambio en Chile: el otro Movistar Arena que tendrá que modificar su nombre

20 oct. 2026 - 09:09 hrs.

¿Qué pasó?

El cambio de nombre del ex Movistar Arena de Santiago, que desde septiembre pasó a llamarse Santander Arena luego de que el banco homónimo adquiriera los derechos de nombre del recinto, no será el único. En Colombia, otro escenario que lleva la marca Movistar también se prepara para cambiar de denominación.

Se trata del Movistar Arena de Bogotá, que dejará de utilizar ese nombre a partir del próximo 31 de octubre, cuando termine su alianza comercial de ocho años con la marca de telecomunicaciones.

El recinto busca un nuevo patrocinador para definir su próxima denominación.

Qué hay detrás del cambio de nombre

El cambio ocurre en medio de la integración de las operaciones de Tigo y Movistar en Colombia, luego de que Millicom adquiriera el negocio de Telefónica en el país. La compañía inició una transición hacia una marca comercial unificada bajo el lema «Movistar ahora es Tigo».

Además, en septiembre, el grupo chileno Hiller, ligado al empresario Peter Hiller y su hijo Daniel, vendió su participación del 50% en la sociedad que administra el recinto a la firma colombiana, BeatHub Entertainment. Con la operación, cuyo monto no fue divulgado, esta última pasó a controlar el 100% de la compañía.

Buscan un nuevo nombre para el recinto

BeatHub Entertainment abrió una convocatoria para recibir propuestas de empresas interesadas en adquirir los derechos comerciales del nombre del recinto. Según informó el medio colombiano Portafolio, se espera que la nueva denominación se conozca a comienzos de 2027, de acuerdo con información entregada por Hernando Sánchez, cofundador de BeatHub.

El cambio tiene un antecedente reciente en Chile: desde septiembre, el antiguo Movistar Arena de Santiago pasó a llamarse Santander Arena, luego de que el Banco Santander pasara a darle su nombre al recinto ubicado en el Parque O’Higgins.

Respecto al escenario colombiano, desde su inauguración en 2018 ha recibido a más de 5,5 millones de espectadores y a más de 400 artistas. Además, para este año, se proyecta realizar más de 160 eventos allí.