Camilo Huerta cuestiona medidas cautelares y defiende su inocencia: "Han sido totalmente abusivas y desproporcionadas"

19 oct. 2026 - 09:51 hrs.

¿Qué pasó?

Camilo Huerta realizó declaraciones durante la mañana de este lunes, en medio del proceso judicial que enfrenta, instancia en la que cuestionó las medidas cautelares que se han decretado en su contra y manifestó su expectativa de que la justicia revise su situación.

Consultado por la investigación, el exchico reality sostuvo que los antecedentes estarían claros y afirmó que su participación en el proceso al que hizo referencia se extendió por seis meses, hace más de un año.

“Bueno, eso ustedes deberían investigarlo porque está todo claro. Eso es parte de la investigación. Está todo claro, fue un proceso que tuvo el dispensario hace más de un año, que no sé por qué estoy acá. Fue una participación que tuve seis meses y eso fue todo, no sé qué más quieren”, señaló.

Camilo Huerta cuestiona las medidas cautelares

Al ser consultado sobre qué espera para este lunes en una nueva revisión de medidas cautelares, Huerta manifestó que espera que la justicia revise las medidas, las que calificó como abusivas y desproporcionadas.

“Que la justicia haga bien su trabajo, que hoy cambien las medidas cautelares, que han sido totalmente abusivas, desproporcionadas”, sostuvo.

En esa misma línea, reiteró su cuestionamiento a su vinculación con el caso y agregó: “No sé por qué estoy acá, así que espero que la justicia haga bien el trabajo esta vez”.

Reitera su inocencia y cuestiona su vinculación al caso

Durante sus declaraciones, Huerta también insistió en su inocencia y cuestionó la forma en que, según él, ha sido vinculado públicamente con la investigación.

El exchico reality calificó como desproporcionada la situación que enfrenta y manifestó su molestia por la exposición mediática que ha tenido el caso.

Sus declaraciones se producen mientras continúa el proceso judicial, en el que la investigación y las decisiones sobre las medidas cautelares deberán seguir su curso ante las instancias correspondientes.

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