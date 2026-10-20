Camilo Huerta se desahoga tras dejar el arresto domiciliario: "Después de tanta injusticia"
- Por Vicente Guzmán
Camilo Huerta mostró su emoción tras poner fin al arresto domiciliario total que mantuvo durante exactos dos meses, luego de ser vinculado con el caso Imperio Ámsterdam. A pesar de que mantiene otras medidas cautelares vigentes, el exYingo valoró con un emotivo mensaje su libertad.
En su cuenta de Instagram, Huerta publicó una fotografía en la que aparece de espaldas, mirando una figura de Cristo, acompañada de un mensaje en el que habló de cerrar una etapa, dejar atrás lo vivido y enfrentar lo que viene con fe.
El desahogo de Camilo Huerta tras la resolución judicial
"Después de tanta injusticia, aprendí que empezar de nuevo no significa olvidar lo vivido, sino dejar de permitir que defina lo que viene", escribió al comienzo de la publicación.Ir a la siguiente nota
En esa línea, el también personal trainer comentó: "Hoy cierro una etapa. Sin rencor, pero con memoria. Sin miedo, pero con más fuerza. Con la tranquilidad de saber quién soy, quién estuvo y todo lo que fui capaz de soportar", agregó.
"Hay caminos que comienzan justo cuando pensamos que todo terminó. Esta vez elijo paz. Elijo verdad. Elijo avanzar".
Finalmente, cerró el mensaje con una reflexión sobre el futuro: "Y que lo que venga me encuentre de pie, con fe y rodeado de quienes realmente quieren caminar a mi lado. Un nuevo comienzo. Una nueva etapa".
¿Qué pasó con las medidas cautelares de Camilo Huerta?
A pesar de que Huerta dejó el arresto domiciliario, continúa sujeto a otras medidas cautelares: firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás imputados de la causa.
La investigación apunta a su presunta participación en una organización vinculada a la producción y comercialización de cannabis con THC. Huerta fue formalizado por los presuntos delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos.
Ver esta publicación en Instagram
Leer más de
Notas relacionadas
- Cambian cautelares de Camilo Huerta: Deja arresto domiciliario total pero queda con firma mensual y arraigo nacional
- Camilo Huerta cuestiona medidas cautelares y defiende su inocencia: "Han sido totalmente abusivas y desproporcionadas"
- "Esto no iba a llegar a ninguna parte": Paula Pavic confirma quiebre con Camilo Huerta