Dominga López, Miss Universo Chile 2026, revela que se está borrando los tatuajes: "Hay dos que me hice muy joven"
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
Dominga López, Miss Universo Chile 2026, compartió en sus redes sociales que comenzó un tratamiento para eliminar algunos de sus tatuajes. La modelo mostró parte del procedimiento a través de una historia de Instagram, donde explicó los motivos detrás de su decisión.
"Amo mis tatuajes y son parte esencial de mí", escribió López, quien detalló que se ya se ha sometido a dos sesiones con el fin de borrar los diseños.
La modelo chilena explicó que decidió acudir a un centro especializado luego de notar desprolijidad especialmente en dos de sus tatuajes: "Y como los amo siempre me molestó y me hizo ruido visual que hay 2 que me hice muy joven que quedaron mal hechos y mal cicatrizados", señaló.Ir a la siguiente nota
El tratamiento para eliminar sus tatuajes
En la misma publicación, López indicó que el tratamiento se realiza con tecnología láser y que ya ha notado cambios en la apariencia de los tatuajes: "Llevamos dos sesiones y la textura ha mejorado muchísimo y ya está bajando la intensidad de la tinta", comentó.
La modelo también aprovechó la publicación para recomendar el procedimiento a sus seguidores: "Lo dejo ultra recomendado", escribió junto a la imagen en la que aparece recibiendo el tratamiento, que también calificó como "la mejor tecnología disponible en el país".
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