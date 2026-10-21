Dominga López, Miss Universo Chile 2026, revela que se está borrando los tatuajes: "Hay dos que me hice muy joven"

21 oct. 2026 - 16:59 hrs.

¿Qué pasó?

Dominga López, Miss Universo Chile 2026, compartió en sus redes sociales que comenzó un tratamiento para eliminar algunos de sus tatuajes. La modelo mostró parte del procedimiento a través de una historia de Instagram, donde explicó los motivos detrás de su decisión.

"Amo mis tatuajes y son parte esencial de mí", escribió López, quien detalló que se ya se ha sometido a dos sesiones con el fin de borrar los diseños.

La modelo chilena explicó que decidió acudir a un centro especializado luego de notar desprolijidad especialmente en dos de sus tatuajes: "Y como los amo siempre me molestó y me hizo ruido visual que hay 2 que me hice muy joven que quedaron mal hechos y mal cicatrizados", señaló.

El tratamiento para eliminar sus tatuajes

En la misma publicación, López indicó que el tratamiento se realiza con tecnología láser y que ya ha notado cambios en la apariencia de los tatuajes: "Llevamos dos sesiones y la textura ha mejorado muchísimo y ya está bajando la intensidad de la tinta", comentó.

La modelo también aprovechó la publicación para recomendar el procedimiento a sus seguidores: "Lo dejo ultra recomendado", escribió junto a la imagen en la que aparece recibiendo el tratamiento, que también calificó como "la mejor tecnología disponible en el país".

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