Pancho López aborda el quiebre amoroso de su hijo Pepe: "Lo primero, como papá, es escuchar"

20 oct. 2026 - 15:14 hrs.

¿Qué pasó?

El actor Francisco "Pancho" López se refirió al difícil momento que atraviesa su hijo, José Pablo "Pepe" López, luego de que el joven confirmara el término de su relación con Titi Egido a través de un video publicado en Instagram, donde se mostró llorando.

El abogado e influencer, de 26 años, explicó que el vínculo llegó a su fin pese a los buenos momentos que compartieron. "No tengo nada más que decir de ella, una mujer increíble, fue una relación increíble, pero no funcionó y estamos en etapas distintas", expresó, junto con pedir respeto para ambos, especialmente para su expareja, quien mantiene un perfil más reservado en las plataformas digitales.

La publicación generó diversas reacciones hacia Pepe, quien cuenta con más de 503 mil seguidores en Instagram. Entre los mensajes que recibió destacó el de su padre, quien le dedicó unas palabras para acompañarlo en esta etapa: "Te amo, cachorro. Qué valentía para enfrentar esta situación".

El apoyo de Pancho López a su hijo

Pancho reconoció que el registro de su hijo le provocó una fuerte emoción y destacó la forma en que enfrentó públicamente el término de la relación: "Me emocioné con él. Sé perfectamente lo que sentía", comentó, aludiendo también a la decisión de Pepe de hablar abiertamente sobre lo ocurrido.

El actor explicó que, ante situaciones como esta, la prioridad de los padres debe ser acompañar a los hijos, sin intentar apresurarlos: "Lo primero, como papá, es escuchar, recibir y contener la emoción de tu hijo", señaló.

Sobre la relación que mantiene con Pepe, Pancho destacó la comunicación entre ambos y contó que su hijo ya le había hablado de las dificultades que atravesaba la pareja antes de hacer pública la separación: "Él me lo contó. Cuando hay buena comunicación, estas cosas se conversan antes", afirmó.

También sostuvo que el proceso puede convertirse en una oportunidad. En ese sentido, mencionó el Ho’oponopono, una antigua práctica espiritual originaria de Hawái, basada en la reconciliación y el perdón. Según explicó, esta filosofía invita a rescatar los aprendizajes de las experiencias vividas, agradecer lo compartido y dejar espacio para que las emociones encuentren tranquilidad.