Sergio Lagos se sincera tras su separación con Nicole: Reveló cómo es su relación actual

20 oct. 2026 - 11:04 hrs.

El animador y músico Sergio Lagos habló sobre su presente amoroso tras su separación de la cantante Nicole, con quien mantuvo una relación de cerca de 20 años y tuvo dos hijos.

En conversación con Pamela Díaz, en el programa web Sin Editar, el exanimador del Festival de Viña habló sobre cómo ha enfrentado el quiebre y reveló el tipo de relación que mantiene actualmente con la artista, cuyo nombre real es Denise.

Sergio Lagos habla de su relación actual con Nicole

"Yo creo que con Denise tenemos muy buena relación. Nos llevamos bien, somos amigos, fuimos partners 20 años, compañeros, amigos, pareja. Y vamos a seguir teniendo una relación toda la vida", aseguró el animador.

En esa línea, manifestó su intención de mantener la cercanía con su expareja, especialmente por el bienestar de sus hijos.

"Quiero cuidarla, quiero sentirla cerca, quiero tener un grado de complicidad en lo que podamos y, por sobre todo, en el cuidado de nuestros pequeños. Y ellos son el centro de nuestra vida", expresó.

La confesión de Sergio Lagos sobre su futuro amoroso

Más adelante, Pamela Díaz le preguntó directamente cómo se encuentra su corazón. "Ahí está, bien, vivo, latiendo", respondió Lagos, fiel a su estilo.

Sin embargo, al abordar cómo ha vivido el término de la relación, reconoció que el proceso puede ser difícil, pero acertado: "Yo creo que a todos los que vivimos un proceso así nos cuesta de distintas maneras, pero yo creo que ha sido una decisión responsable a propósito de lo que estábamos viviendo", señaló.

La conversación continuó con una pregunta sobre la posibilidad de que vuelva a estar en pareja en un par de años. Ante esto, el animador lanzó: "No, yo creo que yo nunca más voy a estar en pareja".

Luego explicó su respuesta: "Porque no me veo ahora. Si tú me lo preguntas hoy, a esta hora, aquí como estamos, no".

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