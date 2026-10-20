"Me da mucha rabia": El doloroso problema de salud que llevó a Francisca García-Huidobro a Urgencias

20 oct. 2026 - 01:22 hrs.

Francisca García-Huidobro no pudo asistir a trabajar este lunes. A través de sus redes sociales, la animadora explicó lo ocurrido y reveló la angustia que sintió al tener que regresar a una clínica donde había vivido una difícil experiencia.

El episodio comenzó el domingo, cuando se agachó para sacar un plato y no pudo volver a levantarse. Su hijo, Joaquín, estaba con ella y pudo acompañarla.

“Me agaché a sacar un plato y no me pude parar. Menos mal que estaba Joaquín acá. Yo tengo hiperlordosis y siempre he sufrido de lumbago, pero hace años que no me pasaba que quedé ahí, que no me pude parar”, relató.

Ante la intensidad del dolor y la dificultad para caminar, decidió acudir a Urgencias. La situación le provocó frustración, especialmente porque practica deporte para cuidar su cuerpo y evitar problemas que afecten su movilidad.

“Me da mucha rabia, pocas cosas me descomponen tanto como estar físicamente invalidada, pero bueno, son casi 53 años. Me da rabia porque hago deporte para eso, no hago deporte para verme mejor, hago deporte para que no me caiga la espalda, que no me caiga la rodilla”, expresó.

La angustia de volver a la clínica

La animadora reconoció que regresar al recinto médico le generaba angustia por una hospitalización anterior, durante la cual lo pasó mal.

“No sé cómo explicar mucho la angustia de estar aquí. No por el dolor de espalda, obviamente, sino porque estuve tanto tiempo en esta clínica, lo pasé tan mal, que no me gusta estar acá. Pero tengo demasiado dolor y yo no soy hipocondríaca, al contrario, tengo el umbral del dolor súper alto, así que si estoy acá es porque de verdad me duele mucho”, contó.

¿Cómo evolucionó su estado?

Más tarde, García-Huidobro actualizó su estado y explicó que recibió tres inyecciones intramusculares, ya que el personal médico no logró encontrarle una vena. “No me pasaba hace 15 años”, comentó.

Tras recibir el tratamiento, logró sentarse y caminar, por lo que pudo regresar a su casa.

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