"Fuiste mi primer amor": Exesposa de Gabriel Prieto le dedica emotiva despedida tras su muerte

19 oct. 2026 - 19:15 hrs.

A una semana de la muerte de Gabriel Prieto, su exesposa, la actriz Andrea Zuckermann, compartió un emotivo mensaje en redes sociales para recordar al intérprete, con quien tuvo a su hijo Vicente.

A través de una publicación en Instagram, Zuckermann acompañó sus palabras con un registro audiovisual de fotografías familiares y recuerdos junto al actor, quien falleció el pasado 11 de octubre, a los 65 años.

El emotivo mensaje de Andrea Zuckermann a Gabriel Prieto

"Siempre te extrañaremos, Gabo. Fuiste mi primer amor, el padre de mi hijo, mi primer profe de teatro, mi primer director, lo que siempre nos quedará en el corazón", escribió la actriz.

En su dedicatoria, también recordó una de las frases que Prieto solía repetir: "Nadie es perfecto pero todos podemos aportar". Luego, destacó la huella que dejó el intérprete: "Y tú aportaste mucho".

Zuckermann también expresó su dolor por la partida del actor y por los proyectos que quedaron pendientes. "Duele porque te vas justo cuando te sentías mejor, nos decías. Y porque nos dejas mil recuerdos de los que seguir hablando, compartiendo, riendo, y tanto proyecto lindo que realizar con nuestro Vicente", señaló.

"El espectáculo debe continuar": La promesa de Andrea Zuckermann

En el mismo mensaje, la actriz aseguró que seguirá adelante junto a su hijo con los proyectos artísticos que compartían con Prieto. Para ello, recordó una frase que el intérprete le dijo, incluso durante su última conversación.

"Los continuaremos y seguiremos con nuestro hijo, y como siempre me decías, y en la última conversación, porque amaste Hollywood, y porque llegar ahí era otro de tus sueños: '¡El espectáculo debe continuar!'", escribió.

"Así es que eso haremos por ti, Gabito artista, creador, profe… Nuestro Gabo actor y persona amada. Con nuestro Vicho, siempre estarás en nuestros corazones. Besos donde estés. Gracias por lo bueno que dejaste. Gracias Gabo por tanto", cerró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andrea María Zuckermann Echagüe (@andyzukitaarts)

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