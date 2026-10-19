¿Raquel Argandoña será abuela? Expareja de Nano Calderón anunció que está embarazada

19 oct. 2026 - 10:10 hrs.

La expareja de Nano Calderón, Erika Robayó, sorprendió a sus seguidores al anunciar que está embarazada, a pocas semanas de que se conociera el quiebre de su relación con el hijo de Raquel Argandoña y Hernán Calderón, Nano Calderón Argandoña.

La joven compartió la noticia a través de sus historias de Instagram, donde publicó una fotografía de una ecografía junto a un mensaje dedicado al bebé que espera. "Una mamá que ya te ama más de lo que las palabras pueden explicar", escribió.

El emotivo mensaje de la expareja de Nano Calderón

Erika también publicó una reflexión sobre cómo esta noticia cambió su vida y su manera de mirar el futuro, expresando la felicidad que siente ante la llegada de su bebé.

"Hay noticias que te cambian la vida para siempre, que llenan tu corazón de emociones y te hacen mirar el futuro con otros ojos. Hoy llevo dentro de mí una vida que, sin haber llegado todavía, ya está transformándolo todo", expresó.

En la misma publicación, manifestó su emoción por esta nueva etapa y dedicó palabras de cariño al hijo que espera. "Mi corazón tiene un motivo más para latir con fuerza y mi vida una razón más para creer en los milagros. Te espero con todo mi amor, mi bebé", agregó.

¿Nano Calderón será padre?

El anuncio del embarazo causó impacto debido a la reciente ruptura entre Erika Robayó y Nano Calderón.

Sin embargo, la joven no ha revelado la identidad del padre del bebé en las publicaciones que compartió. Por lo tanto, hasta ahora no se ha confirmado que Nano Calderón esté involucrado en el embarazo ni que Raquel Argandoña vaya a convertirse en abuela.

De hecho, Robayó cerró su mensaje omitiendo cualquier referencia al padre: "Con amor, una mamá que ya te ama más de lo que las palabras pueden explicar. Somos tú y yo".

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