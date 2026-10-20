"Ojalá salga varón": El irónico mensaje de Nano Calderón luego de que expareja confirmara embarazo

20 oct. 2026 - 19:00 hrs.

La vida sentimental de Hernán "Nano" Calderón volvió a generar comentarios en redes sociales, esta vez por una llamativa interacción con Meily Flandorffer, una de sus exenamoradas, luego de que su expareja Erika Robayó anunciara que está embarazada.

La publicación de la colombiana generó especulaciones sobre la identidad del padre del bebé. En medio de las reacciones, una particular conversación entre Calderón y Flandorffer también llamó la atención de sus seguidores.

La respuesta de Nano Calderón a su expareja

Todo comenzó cuando Meily Flandorffer compartió una publicación en Instagram junto a la pregunta: “¿Niño o niña?”. La imagen incluía un examen médico que algunos usuarios interpretaron inicialmente como una posible ecografía.

Nano Calderón no pasó por alto la publicación y le respondió con un mensaje que llamó la atención: “Te amo mi amor, ojalá salga varón sino te hago otro”.

La interacción alimentó los comentarios en redes sociales sobre un posible acercamiento entre ambos. Flandorffer, por su parte, respondió brevemente: “Te amo”.

Sin embargo, la propia mujer aclaró posteriormente que la imagen no correspondía a una ecografía de embarazo, sino a un examen médico que debió realizarse porque había estado enferma.

“Es un examen que me tenía que hacer porque estaba enfermita estos días, pero todo salió muy bien, chismocitos”, explicó.

El embarazo de Erika Robayó que generó especulaciones

La interacción se produjo luego de que Erika Robayó anunciara su embarazo a través de Instagram, donde compartió una imagen de una ecografía y un mensaje dedicado al bebé que espera.

“Una mamá que ya te ama más de lo que las palabras pueden explicar”, escribió la joven, quien también expresó su emoción por esta nueva etapa.

“Mi corazón tiene un motivo más para latir con fuerza y mi vida una razón más para creer en los milagros”, agregó en la publicación.

Pese a las especulaciones que surgieron tras el anuncio, Robayó no identificó públicamente al padre del bebé. Por ello, hasta ahora no existe confirmación de que Nano Calderón esté involucrado en el embarazo.

Así, mientras la noticia de Robayó generó interrogantes sobre una eventual paternidad del hijo de Raquel Argandoña, el comentario de Calderón a Meily Flandorffer sumó un nuevo capítulo a las reacciones en redes sociales.

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