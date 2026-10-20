¿Por qué le dicen Alexítico?: El origen del apodo que salió a la luz en la disputa judicial con Leo Rey

20 oct. 2026 - 20:25 hrs.

El conflicto entre Leo Rey y Alexítico sumó un nuevo antecedente que llamó la atención de los seguidores del grupo La Noche. La disputa judicial entre los antiguos compañeros de banda permitió conocer el curioso origen del nombre artístico de Alexis Roberto Morales Díaz, fundador de la agrupación tropical.

La explicación quedó consignada en la querella que Alexítico presentó contra el cantante por el delito de injurias graves con publicidad, luego de una serie de declaraciones y expresiones públicas que, según acusa, han afectado su honra.

¿Por qué a Alexítico le dicen así?

De acuerdo con el documento judicial al que tuvo acceso Radio Biobío, el nombre artístico del músico surgió de una combinación entre su nombre de pila y un concepto clínico.

“El apodo musical del querellante es ‘Alexítico’, el cual viene de un juego de palabras derivado de la combinación de su nombre ‘Alexis’ y el concepto clínico ‘alexitímico’, que es aquella persona que no puede reconocer o verbalizar sus propias emociones”, señala el escrito.

El documento agrega que “el artista adoptó este nombre artístico de manera irónica o estilística para su carrera musical dentro del grupo de cumbia”.

De esta manera, el origen del apodo quedó expuesto en medio de la controversia que enfrenta al músico con su antiguo compañero de agrupación.

La querella contra Leo Rey y la próxima audiencia

Frente a estos episodios, Alexítico recurrió a la justicia y presentó una querella por injurias graves con publicidad ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

La presentación sostiene que las expresiones denunciadas no serían hechos aislados, sino parte de una conducta que el músico considera ofensiva y perjudicial para su honra. También recoge antecedentes de otras declaraciones públicas y publicaciones vinculadas a la disputa.

El tribunal admitió a trámite la querella y fijó una audiencia para el 10 de noviembre de 2026, a las 11:00 horas, en el Centro de Justicia de Santiago.

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