Nuevo outlet se instalará en la región de Valparaíso: Tendrá más de 50 tiendas y se inauguraría en 2027

22 oct. 2026 - 09:21 hrs.

¿Qué pasó?

Viña del Mar sumará un nuevo outlet en pleno centro de la ciudad. El proyecto, denominado Paseo Viña Outlet, se instalará en el espacio que dejó Sodimac en el mall Paseo Viña Centro y contempla una superficie arrendable de 8.500 metros cuadrados.

El recinto tendrá entre 50 y 60 locales con marcas que ofrecerán productos con descuentos. Con esta incorporación, el centro comercial pasará a contar con cerca de 100 tiendas, entre los establecimientos tradicionales y los nuevos locales de outlet.

Las obras comenzarán en febrero de 2027 y la apertura está prevista para septiembre de ese año. Esta iniciativa será desarrollada por Tresa, firma que administra el centro comercial y que estará a cargo de habilitar, comercializar y operar los nuevos espacios.

Cómo se habilitarán las nuevas tiendas

El proyecto aprovechará la estructura que ocupaba la antigua tienda Sodimac, por lo que los trabajos se concentrarán en adaptar las instalaciones para recibir a las marcas, mientras que los permisos municipales están en tramitación.

El director ejecutivo de Tresa, Cristián Cox, explicó que esta condición permitirá reducir los plazos de construcción: "La obra gruesa ya está hecha, que es la antigua obra gruesa de Sodimac. Sobre eso nosotros vamos a hacer las habilitaciones para conformar los 50 locales comerciales, por lo tanto, es una obra relativamente rápida", señaló.

Las proyecciones para el centro comercial

La empresa estima que la incorporación del outlet elevará el flujo mensual de visitantes en un 40%, pasando de las actuales 700 mil personas a más de un millón.

La proyección es atraer a consumidores de otras comunas de la Región de Valparaíso, además de quienes visitan habitualmente el centro de Viña del Mar.

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