Subsidio Familiar: ¿Bajo qué porcentaje del RSH debes estar para solicitarlo?

22 oct. 2026 - 14:00 hrs.

El Subsidio Familiar (SUF) es un aporte económico mensual destinado a apoyar a las familias más vulnerables del país, siempre que se cumplan determinados requisitos.

El beneficio está dirigido a madres, padres, tutores y personas que tengan a su cargo a niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad.

Recibirán $22.601 por cada carga familiar que acrediten. Si se trata de una persona con discapacidad, el monto será de $45.202.

¿Bajo qué porcentaje del RSH debes estar para solicitarlo?

Para solicitarlo, se debe pertenecer al 60% más vulnerable de la población, según la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).

Quienes pertenecen al 40% más vulnerable del RSH pueden acceder al Subsidio Familiar de forma automática, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.

Otros requisitos

Para acceder al SUF tradicional, la persona beneficiaria no debe estar afiliada a un sistema previsional y debe cumplir las demás condiciones establecidas.

En el caso de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, existen requisitos relacionados con los controles de salud y la asistencia a un establecimiento educacional, según la edad.

Para solicitarlo, se debe acudir a la municipalidad de la comuna, donde revisarán los antecedentes y verificarán si cumplen las condiciones.

Se puede revisar el tramo del RSH en Mi ChileAtiende, ingresando con RUN y ClaveÚnica. También se puede consultar los requisitos actualizados en el sitio oficial de ChileAtiende.

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