La dura pérdida que enluta a Kel Calderón: Denunció que su perrito murió envenenado y ofrece recompensa para dar con responsable

22 oct. 2026 - 14:11 hrs.

Kel Calderón impactó en redes sociales al denunciar este jueves un presunto caso de maltrato animal que terminó con la muerte de su perrito y otros dos canes.

La influencer aseguró en su cuenta de Instagram que los tres animales fueron envenenados la noche del martes, y que la mañana del miércoles amanecieron sin vida.

Según la hija de Raquel Argandoña, su mascota, llamada "Zeus", fue asesinada en la casa familiar de Pelarco, en la región del Maule. Los otros dos perros pertenecían al encargado del campo.

Kel ofreció recompensa

"La noche del martes en nuestra casa de Pelarco envenenaron a "Zeus", nuestro perrito, y a dos de los perros de nuestro encargado del campo. Amanecieron muertos", informó Kel en sus historias de Instagram.

Instagram Kel Calderón

Tras denunciar lo ocurrido, Calderón hizo un llamado a su comunidad de redes sociales y a las personas que viven en el sector para que aporten cualquier información que ayude a encontrar a los responsables.

"Si alguien del sector tiene alguna información que nos ayude a saber quién o quiénes fueron los responsables, hay una recompensa", comunicó.

En otra publicación, la abogada reveló que se le entregará un millón de pesos "a la persona que nos dé la info para saber y probar quién fue".

Instagram Kel Calderón

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