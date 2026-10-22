Pancha Merino se quebró en vivo al recordar ruptura con Andrea Marocchino: Comentó nueva relación de su expareja

22 oct. 2026 - 11:23 hrs.

Pancha Merino aún no supera a su ex Andrea Marocchino. Entre lágrimas, la actriz protagonizó un momento de profundo dolor en vivo al recordar su término con el italiano, con quien estuvo casi siete años.

Durante la transmisión del programa de Canal 13 donde es panelista, Merino se sinceró sobre la pena que todavía le provoca el quiebre amoroso, ocurrido a fines de 2025 en medio de acusaciones de infidelidad.

"Solamente tenía que decirme la verdad"

“Me da mucha pena, me da mucha pena que todo haya terminado. Solamente tenía que decirme la verdad y nada más”, expresó entre lágrimas.

Merino también dijo que cada persona tiene derecho a decidir con quién quiere estar, pese a las heridas que dejó el fin del romance.

“Todos somos libres de querer a quien queramos”, afirmó la actriz, mientras recibía el apoyo de la animadora Millaray Viera.

"Si siente que quiere estar con la promotora, que sea feliz"

Pero hubo otra frase que llamó la atención: al referirse a la actual relación del italiano con la psicóloga Beatriz Muñoz, Merino le dedicó unas palabras que no pasaron inadvertidas.

“Y si él merece y siente que quiere estar con su futura mujer, la promotora, que sea feliz”, señaló en el espacio televisivo.

Cabe recordar que Marocchino y su pareja presentaron seis querellas contra la actriz por injurias graves, acción judicial que fue declarada admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

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