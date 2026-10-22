SHOA descarta riesgo de tsunami para las costas de Chile tras sismo de magnitud 7,1 en China

22 oct. 2026 - 12:13 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó que el sismo de magnitud 7,1 registrado este jueves en China reúna las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

De acuerdo con el informativo para las costas nacionales, el movimiento telúrico ocurrió a las 11:33 horas de este 22 de octubre, con una referencia geográfica ubicada a 202 kilómetros al noreste de Nagqu, China.

La información fue recibida por el organismo a las 11:45 horas y, tras la evaluación correspondiente, se determinó que el evento no representa una amenaza de tsunami para el territorio nacional.

¿Qué informó el SHOA?

En el boletín número 001, el organismo indicó que las características del sismo "no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".