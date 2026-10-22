Hombre muere tras ser baleado por carabinero en procedimiento por violencia intrafamiliar en Tirúa

22 oct. 2026 - 13:11 hrs.

¿Qué pasó?

Una denuncia por violencia intrafamiliar (VIF) terminó con un hombre de 45 años muerto luego de ser baleado por un funcionario de Carabineros en la localidad de Ranquilhe, comuna de Tirúa, Región del Biobío.

El hecho ocurrió alrededor de las 06:00 horas, cuando personal de la Subcomisaría de Tirúa llegó hasta el lugar tras recibir una denuncia por violencia intrafamiliar.

Al ingresar al sitio, los funcionarios policiales habrían encontrado al hombre amenazando violentamente a sus hijos con dos cuchillos. Ante esta situación, los efectivos intentaron intervenir para reducirlo.

Sujeto contaba con antecedentes por VIF

Sin embargo, de acuerdo con los antecedentes preliminares, el sujeto habría atacado a los carabineros utilizando las armas blancas. Frente a esta situación, uno de los funcionarios efectuó cinco disparos, que impactaron al hombre en el abdomen y las piernas.

Tras resultar herido, el acusado fue trasladado hasta un recinto asistencial, donde finalmente falleció.

Además, se informó que Tranamil Mariñán mantenía antecedentes por violencia intrafamiliar.

Por instrucciones de la Fiscalía, las circunstancias del procedimiento serán investigadas por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), que deberá esclarecer lo ocurrido y las circunstancias en que se produjo el uso del arma de fuego por parte del funcionario policial.