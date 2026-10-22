Roban camión con $200 millones en carne en Los Andes: Conductor fue abandonado en Lo Espejo y hay dos detenidos

22 oct. 2026 - 04:12 hrs.

¿Qué pasó?

Un camión con un cargamento de carne avaluado en $200 millones fue robado luego de que su conductor fuera interceptado en Los Andes, obligado a subir a un furgón y posteriormente abandonado en Lo Espejo.

El procedimiento terminó con dos hombres detenidos y la recuperación de la totalidad de la carga.

El GPS alertó sobre el robo

De acuerdo con los antecedentes, tres sujetos interceptaron al conductor, de nacionalidad paraguaya, en la comuna de Los Andes. Tras intimidarlo verbalmente, lo trasladaron en un furgón blanco hasta Lo Espejo, donde lo dejaron abandonado.

Cerca de las 22:00 horas, el propietario de la empresa denunció el hecho a Carabineros, luego de detectar mediante el GPS que el camión se había desviado de su ruta.

A partir de la alerta, los uniformados iniciaron patrullajes y localizaron al grupo. Esto dio paso a una persecución que se extendió por cerca de 15 minutos.

Traspasaron la carne a otro camión

El procedimiento terminó a la altura del puente Quilapilán, donde Carabineros detuvo a dos hombres chilenos, de 47 y 25 años. Ambos registraban antecedentes policiales y mantenían una medida cautelar de arresto nocturno.

En el lugar, los funcionarios comprobaron que la carga había sido traspasada a un segundo camión. Finalmente, recuperaron la totalidad de la carne, avaluada en $200 millones, y ambos vehículos.

Por instrucción del Ministerio Público, personal especializado del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) realizará las pericias correspondientes. Los dos detenidos pasarán a control de detención.