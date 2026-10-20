Detienen a sujeto por robo a bodega del Poder Judicial: Recuperaron televisores y refrigeradores

20 oct. 2026 - 15:44 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre chileno de 35 años fue detenido por su presunta participación en el robo que afectó durante el fin de semana a las bodegas de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, ubicadas en calle Cueto, en la comuna de Santiago.

El procedimiento permitió recuperar diversas especies sustraídas y forma parte de una investigación que busca identificar a los demás involucrados, quienes integrarían una banda de alrededor de ocho sujetos.

El subprefecto René Quintanilla, jefe de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Centro Norte, explicó que las diligencias comenzaron a solicitud de la Fiscalía Centro Norte, luego de que se denunciara el delito.

Los detalles de cómo operaban los involucrados

Sobre el trabajo investigativo, señaló que "se realizaron diversas diligencias en el interior de esta bodega, junto con personal del laboratorio de criminalística de nuestra institución, donde logramos recabar y levantar evidencias biológicas, evidencias de huellas, como también las evidencias de cámaras de grabación en el mismo lugar”.

Según detalló el oficial, los involucrados actuaron durante el sábado y el domingo, ingresando en distintos momentos al recinto para sustraer electrodomésticos, artículos de oficina y otros enseres. Además, se llevaron tres vehículos pertenecientes a la institución.

Quintanilla explicó cómo habrían operado: “Logramos establecer que estos sujetos primeramente vigilan el lugar para poder hacer ingresos, hacen o realizan un corte de energía eléctrica en las inmediaciones o en la misma bodega para poder ingresar. No obstante eso, las alarmas que estaban instaladas sí funcionan, sí se activan. Igual estos sujetos siguen cometiendo el delito y esto lo hacen durante todo un fin de semana”.

Las diligencias permitieron identificar un camión utilizado para trasladar las especies y llegar hasta el imputado en la comuna de Maipú, donde se encontraron algunos de los objetos sustraídos.

Posteriormente, la policía realizó procedimientos en Cerrillos y Pudahuel, incluido un inmueble en el sector de Noviciado, donde recuperó parte de las especies. Entre lo incautado hay cinco refrigeradores, tres televisores de 49, 55 y 65 pulgadas, dos estufas, 30 resmas de papel, un tóner y varios accesorios de computación.

Especies fueron en varias comunas de la capital

El fiscal jefe Fernando Ruiz, de la Fiscalía de Primeras Diligencias de la Fiscalía Centro Norte, entregó detalles sobre el hallazgo de las especies y el avance del caso.

“Continuando con las diligencias, se logró establecer que parte de las especies sustraídas se encontraban en una parcela en el sector de Noviciado, en la comuna de Pudahuel, por lo que se solicitó al juez de garantía correspondiente la orden de entrada de registro hasta este inmueble, en cuyo interior no se encontraron personas, pero sí se incautó gran parte de las especies sustraídas, las cuales fueron levantadas desde el lugar y posteriormente fijadas fotográficamente y entregadas a la Corporación Administrativa del Poder Judicial”, detalló.

Respecto de la participación del detenido, Quintanilla afirmó: “Sí, se acredita la participación directa en el delito de robo en lugar no habitado de esta persona, además de que presta colaboración para la investigación”.

El subprefecto también informó que el detenido registra antecedentes penales por delitos de robo en lugar no habitado y lesiones graves durante 2024 y 2025.

El imputado enfrentará durante la tarde de este martes la audiencia de control de detención ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. En paralelo, la PDI continúa las diligencias para establecer la identidad de los demás presuntos participantes.