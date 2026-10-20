Homicidio en Puente Alto: Hombre muere tras recibir dos disparos en la cabeza al interior de un departamento

20 oct. 2026 - 06:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un homicidio con arma de fuego se registró al interior de un departamento en la comuna de Puente Alto, hecho que motivó la concurrencia del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Metropolitana y de la Policía de Investigaciones (PDI).

De acuerdo con lo informado por el fiscal ECOH RM, Nicolás Núñez, la víctima es un ciudadano chileno que recibió dos impactos balísticos en la cabeza, lesiones que le provocaron la muerte.

Tras el crimen, los equipos especializados iniciaron diversas diligencias en el sitio del suceso y sus alrededores, con el objetivo de establecer las circunstancias en que ocurrió el homicidio e identificar a los responsables.

¿Qué dijo Fiscalía?

El fiscal Nicolás Núñez confirmó que el Ministerio Público, a través del equipo ECOH, trabaja junto a la Brigada de Homicidios Sur de la PDI para investigar el homicidio consumado.

“Efectivamente, el Equipo contra el Crimen Organizado del Ministerio Público y la Brigada de Homicidios Sur se encuentran investigando un homicidio consumado de un ciudadano chileno, quien recibió dos impactos balísticos en la cabeza, lo que le provocó la muerte. Esto ocurrió en la comuna de Puente Alto”, señaló el persecutor.

Diligencias para dar con los responsables

En el marco de la investigación, los equipos policiales y del Ministerio Público están desarrollando distintas diligencias tanto en el inmueble donde ocurrió el crimen como en sus alrededores.

Las labores incluyen la toma de declaraciones a testigos y el levantamiento de evidencia criminalística, antecedentes que permitirán reconstruir la dinámica de los hechos y avanzar en la identificación de quienes estarían involucrados.

El objetivo de las diligencias es esclarecer el homicidio y establecer el paradero de los responsables, mientras continúa el trabajo investigativo de la Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios Sur de la PDI.